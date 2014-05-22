Сообщение СБУ о "25 кадре" в российских новостях подтверждается - Тымчук

Информация о "25 кадре" в российских телепрограммах, о которой рассказали в СБУ, полностью подтверждается.

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

"Мы вчера общались с руководством, скажем так, специфической структуры, которая очень детально мониторит информпространство – и наше, и российское. Эти ребята выявили применение множества манипулятивных и прочих технологий российским ТВ", - пишет он.

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"Кремлевские средства массовой дезинформации манипулируют сознанием граждан. Технология устаревшая, не очень действенная, но в комплексе с другими средствами информационно-психологического воздействия может быть эффективной", - отмечает Тымчук.

В подтверждение своих слов Дмитрий Тымчук опубликовал видео, в котором можно заметить на 4.34 минуте вставку «поджег правый сектор» и на 4.57 минуте вставку «людей убивали бандеровцы».