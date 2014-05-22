На Днепропетровщине повысили вознаграждения за сданное оружие сепаратистов

По данным из штаба, за каждый возвращенный автомат можно получить 5 тысяч долларов США, пулемет - 6 тысяч долларов США, гранатомет - 7 тысяч долларов США.

«По вопросам сдачи оружия обращаться в Штаб национальной защиты Днепропетровской области», - говорится в сообщении.

Как напоминает "Радио Свобода", 17 апреля руководство Днепропетровской облгосадминистрации и штаба национальной защиты региона заявило, что предлагает вознаграждение за задержание диверсантов и освобождение захваченных пророссийскими силами административных зданий. За задержание «зеленого человечка» и выдаче его патрульным, в частности, обещали 10 тысяч долларов США.

Руководитель штаба Юрий Береза также сообщал, что за каждый возвращенный автомат можно получить 1 тысячу долларов, пулемет - 1,5 тысячи долларов, гранатомет - 2 тысячи долларов.

Позже цена была повышена за автомат - до трех тысяч, за пулемет и гранатомет - до пяти тысяч.