Кучма о планах ДНР: "Хана Донецкой области будет"

Бывшие президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма уверены, что для урегулирования ситуации на востоке страны необходима активная позиция обычных людей и большого бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили во время Третьего всеукраинского круглого стола национального единства сегодня в Николаеве.

"Власть может создать условия, чтобы вы сами сделали для себя. Если мы будем ждать, пока кто-то приедет, пусть приедет милиция из Киева и наведет порядок. Ринат Ахметов все рассказал, что мы будем гнать в шею этих представителей «Донецкой народной республики». И когда шахтеры, металлурги, химики, машиностроители выйдут на улицы и выгонят их с земли нашей, условий для их деятельности никаких не будет", - уверен Кравчук.

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"Тема круглого стола - как нам наладить покой, мир в обществе, как здесь может действовать не только власть, но, прежде всего, те люди, которые живут на этой земле", - добавил он.

В свою очередь, Кучма отметил, что "если люди не поймут, что от них все зависит, пока крупный бизнес также не поймет свою ответственность, то войсками мы ничего не сделаем".

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Также президенты выразили мнение, что большой бизнес уже начинает понимать, что Донбасс не сможет существовать "в серой зоне". "В «Донецкой криминальной республике» предлагается национализацию провести в Донецке. Но хана Донецкой области будет, через месяц ничего от нее не останется, а может, и раньше", - сказал Кучма.