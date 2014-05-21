Жена Арбузова пыталась снять в украинском банке 50 миллионов гривень

Жена бывшего первого вице-премьера Сергея Арбузова пыталась снять в украинском банке 50 миллионов гривень.

Как сообщают источники Украинской правды, операция остановлена в среду Госслужбой финансового мониторинга.

Источники информируют, что жена экс-чиновника Ирина Арбузова выписала 30 апреля 2014 года в Москве доверенность на гражданина Навальнева.

Он - гражданин Украины, уроженец города Краматорск, проживает в Донецкой области.

Читайте такжеПрокуратура подозревает Арбузова в растрате 120 млн гривень при создании телеканала "БТБ"

Доверенное лицо Арбузовой пришло к одному из украинских банков, в котором открыт депозит жены чиновника-беглеца, и попыталось снять деньги наличными.

Блокирование средств осуществлено на основании статьи 17 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма".

По закону, финмониторинг обязан приостановить проведение финансовой операции, если ее участником или выгодоприобретателем является лицо, которое включено в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции.