Корреспондент LifeNews помогал террористам под Краматорском советами

Как видно из видео, корреспондент LifeNews координирует действия боевиков и дает «ценные советы».

Об этом сообщает Эспрессо.

Напомним, 18 мая в Краматорске были задержаны двое журналистов LifeNews, которые планировали снять на видео обстрел аэродрома. Как отметили в СНБО, эти журналисты фактически были частью террористической группировки. Впоследствии журналисты признались СБУ, что целью их прибытия в Украину была не журналистская деятельность. Настоящая цель их пребывания в Украине, по словам пресс-секретаря СБУ Марины Остапенко, «сопровождать террористов и освещать их незаконную деятельность».