Задержанные журналисты LifeNews признались, что ехали в Украину снимать террористов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщила начальник пресс-центра СБУ Марина Остапенко.

«Они сознались в том, что въехали на территорию Украины не как журналисты, они, кстати, приехали на территорию Украины без удостоверений. На границе они сказали, что цель их визита - посещение концерта”, - сказала Остапенко.

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При этом она отметила, что реальная цель визита журналистов - о чем они и заявили следователям и подписали протоколы допроса - заключалась в том, чтобы приехать в Славянск и сопровождать террористов, соответствующим образом освещая их деятельность.

По ее словам, задержанным российским журналистам в настоящее время пока не выдвинуто обвинений, но следователи продолжают с ними работать.

Как сообщал УНИАН, по данным Минобороны Украины, 18 мая украинские военные в ходе спецоперации задержали группу террористов, которые готовились обстрелять военный аэродром в Краматорске из переносного зенитного ракетного комплекса, и российских журналистов, которые снимали их действия.

Позже заместитель секретаря СНБО Украины Виктория Сюмар заявила, что задержанные возле Краматорска российские журналисты является частью террористических групп.

«Так называемые «журналисты» LifeNews Олег Сидякин и Марат Сайченко является ярким примером содействия терроризму через информационное сопровождение. Они не просто получают видео, эти «журналисты» сопровождают террористические группы и снимают нападения на украинских военных. Де-факто, они являются частью террористических групп», - подчеркнула Сюмар.

Сюмар отметила также, что выводы в отношении Сидякина и Сайченко сейчас готовят соответствующие украинские правоохранительные органы.