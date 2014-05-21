Мэр Краматорска подает в отставку

Об этом сообщают РИА Новости.

Ранее Костюков положительно высказывался о прошедшем 11 мая на востоке страны референдуме и его результатах. В частности, он говорил о том, что таким образом жители "высказали свое отношение к центральной власти". О причинах отставки Костюкова официально не сообщается.

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"Распоряжаюсь <…> созвать 38-ю внеочередную сессию городского совета <…> внести на рассмотрение сессии вопрос "Об обращении главы города Костюкова Г.А. о досрочном прекращении им своих полномочий", — говорится в тексте распоряжения.

Сессия городского совета пройдет в зале заседаний дворца культуры и техники Новокраматорского машиностроительного завода.