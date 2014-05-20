Сепаратисты набрасывались с битами на автомобили, поддержавшие сигналами акцию «За мирный Донбасс!"

Сегодня в Донецке и области по инициативе организаций гражданского общества проходит предупредительный протест-митинг против дестабилизации ситуации на Донбассе, против насилия и хаоса, бандитизма и мародерства. Предприятия региона вышли на предупредительную забастовку, а автомобилисты поддержали акцию звуком включенных клаксонов, сообщает ОстроВ.

По информации агентства, вооруженные битами и палками сторонники террористической организации "Донецкой народной республики" напали на сигналящие на улице Артема машины, участвующие в акции.

"В районе Библиотеки имени Крупской бросились с битами на машины. Пытались бить стекла. Там сейчас уже "Скорые" дежурят", - сообщил агентству очевидец происшествия.

Кроме того, как стало известно "агентству из собственных источников, активисты самопровозглашенной республики пришли в офисы нескольких городских служб такси и под угрозами физической расправы требовали водителей не принимать участие в акции в поддержку мира.