В Госпогранслужбе рассказали, как будут охранять границы Украины накануне и в день выборов

Накануне и в период выборов президента Украины граница будет охраняться в усиленном режиме.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, охрана в усиленном режиме предусматривает максимально тщательную проверку всего, что будет перемещаться через границу, и жесткий контроль с применением всех имеющихся сил и средств за «зеленой границей» между пунктами пропуска.

Читайте такжеСепаратисты из Крыма хотят приехать "на помощь" террористам на восток Украины

Особое внимание и основное сосредоточение усилий будет направлено на украинско-российский участок границы в пределах Донецкой и Луганской областей и на административной границе между Херсонской областью и Автономной Республикой Крым.

Читайте такжеУкраина получит от Минобороны США оборудование для усиления границы стоимостью $7 млн

В пунктах пропуска и вне их выставят дополнительные пограничные наряды, линия государственной границы будет прикрыта с помощью средств технического контроля, активизировано взаимодействие с представителями СБУ и других правоохранительных органов, существенно усилен пограничный контроль граждан России, въезжающих в Украину.