В Макеевке боевики похитили сотрудников "Конти" - СМИ

В логистический центр "Конти" в Макеевке в 10 утра приехали 2 автомобиля с вооруженными людьми и забрали директора логистического центра и его заместителя. Об этом сообщили "Новости Донбасса" на предприятии "Конти".

Неизвестные с оружием представились членами террористической организации "ДНР" и заявили, что не согласны с сегодняшней забастовкой в которой также будут участвовать сотрудники "Конти".

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Напомним, во вторник, 20 мая по инициативе организаций гражданского общества в регионе пройдет предупредительный протест-митинг против дестабилизации ситуации на Донбассе, против насилия и хаоса, бандитизма и мародерства.