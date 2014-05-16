В Макеевке ранили доверенное лицо Порошенко

Группа неизвестных совершила вооруженное нападение на Сергея Нестерова, доверенное лицо кандидата на пост президента Украины Петра Порошенко по 56-му избирательному округу (г. Макеевка). Об этом говорится в заявлении регионального штаба кандидата в Президенты Украины Петра Порошенко по Донецкой области, передают "Новости Донбасса".

Как отмечается в сообщении, нападающие, одетые в темную форму, втроем напали на активиста.

"Бандиты дождались, пока Сергей выйдет из машины, и угрожая оружием попытались взять его в плен. Получив сопротивление, террористы открыли огонь из травматического оружия. Оказавшись на земле, раненый в левую ногу, Сергей продолжал бороться, защищая свою жизнь, ему удалось спастись", - говорится в заявлении.

Как отмечают в штабе Порошенко, в данный момент Нестеров в безопасности. Но, в результате пулевого ранения у него поврежден голеностоп, имеюются множественные травмы лица, поломаны ребра и нос. Вместе с тем, как отметил потерпевший, он не надеется "на помощь со стороны правоохранительных органов".