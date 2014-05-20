Предприятия Донецка собираются провести забастовку против террористов "ДНР"

Предприятия Донецка поддержали инициативу Рината Ахметова о проведении предупредительной забастовки. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказал Донецкий городской голова Александр Лукьянченко, сообщает "ОстроВ".

"20 мая поступили заявки со стороны профсоюзов и трудовых коллективов о предупредительной акции "Донбасс без оружия". Акция пройдет в большинстве предприятий города", - сказал он.

По словам мэра, точное количество бастующих предприятий он назвать не может, поскольку это необходимо выяснять непосредственно у лидеров профсоюзных организаций.

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При этом Лукьянченко не стал говорить о своем личном отношении к инициативе Ахметова, поскольку "это не совсем корректно".

"Наверное, этому (заявлению Ахметова - "ОстроВ") предшествовал вчерашний инцидент с захватом Донецкой железной дороги, который имеет очень большие последствия не только для территории Донецка, Донецкой области, но и всего юго-востока, поскольку ДЖД является самой крупной в Украине по объему переработки грузов", - заявил донецкий градоначальник.

Именно по ДЖД меткомбинаты получают сырье, напомнил Лукьянченко: "И нарушение функционирования повлечет за собой безусловно остановку непрерывного производства. Это очень серьезный симптом для экономики города, и могут десятки тысяч человек остаться без работы".