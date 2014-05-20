В "УДАРе" настаивают на создании ВСК, которая будет контролировать финансирование армии

Фракция “УДАР” настаивает на создании Временной специальной комиссии для контроля использования средств на финансирование Вооруженных Сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер “УДАРа” Виталий Кличко на заседании парламента.

По его словам, необходимо создать ВСК, “чтобы проконтролировать финансирование ВСУ, чтобы деньги пошли на помощь солдатам и офицерам, а не кому-то в карман”.

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Как сообщал УНИАН, по состоянию на 14 мая на счета Министерства обороны Украины в рамках акции ”Поддержи украинскую армию” поступило 122,1 млн. грн.

Из этой суммы 114,9 млн. грн – денежные переводы на материально-техническое, остальное – на медицинское обеспечение Вооруженных Сил Украины, говорится в сообщении Минобороны.