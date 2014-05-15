На поддержку украинской армии уже перечислили более 122 млн грн



Об этом УНИАН сообщили в Управлении прессы и информации Минобороны.

Из этой суммы 114,9 млн. грн – денежные переводы на материально-техническое, остальные – на медицинское обеспечение Вооруженных сил Украины, говорится в сообщении.

По данным Минобороны, с помощью звонков на единый мобильный номер “565” на поддержку украинской армии перечислено более 28 млн 39 тыс. грн (все – на материально-техническое обеспечение ВС Украины).

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Кроме того, на счета Минобороны поступило 96,3 тыс. долл. и 41 тыс. евро. После обязательной продажи иностранной валюты (50% от общей суммы) остаток иностранной валюты на счетах Минобороны составил 48,15 тыс. долл. США (гривневый эквивалент – 544,4 тыс. грн) и 20,5 тыс. евро (гривневый эквивалент – 314,7 тыс. грн).