СБУ обезвредила группировку, поставлявшую взрывчатку и оружие для терактов на востоке

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Службы безопасности Украины, при попытке реализации партии средств поражения в Киево-Святошинском районе задержаны 8 активных участников группировки, граждан Украины.

У них изъято 2 кг взрывчатого вещества - пластид с детонаторами, 5 единиц автоматического оружия марки «Скорпион», автомат Калашникова - АКСУ, 7 боевых пистолетов марки «ПМ», «ТТ» и системы револьвер, 5 винтовок, 2 карабина и более 4 тыс. патронов.

СБУ установила, что оружие и взрывчатка предназначались бандформированиям для совершения террористических актов и диверсий с целью дестабилизации общественно-политической ситуации во время выборов президента Украины 25 мая.

Читайте такжеСБУ предупредила теракт на Куликовом поле в Одессе - террористы хотели взорвать автомобиль в толпеВ рамках начатого уголовного производства проводятся обыски и допросы в разных областях Украины, говорится в сообщении.

В целом, по данным пресс-центра, на протяжении марта-мая с.г. органами и подразделениями СБУ во взаимодействии с другими правоохранительными органами проведено 184 целевые оперативно-профилактические операции по пресечению незаконного оборота средств поражения; прекращено 110 фактов незаконного оборота средств поражения, из них 8 случаев контрабанды; изъято 877 единиц оружия, 1,055 млн патронов, 322,23 кг взрывчатых веществ, 1169 взрывных устройств (гранаты, мины, самодельные устройства и т.д.).