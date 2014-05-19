В Киеве избирателям предлагают по 200 гривень за голос, а Одесса стала «столицей черного пиара» - КИУ

Комитет избирателей Украины фиксирует факты попыток подкупа во время кампании по выборам мэра Киева и депутатов Киевсовета, а Одесса на выборах городского головы стала «столицей» использования «черного пиара».

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель правления КИУ Александр Черненко.

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"Украина сегодня получила шанс провести честные демократические выборы президента, несмотря на определенные проблемные округа. И на президентских выборах мы не зафиксировали никаких фактов подкупа избирателей. Но на фоне этого разворачивается местная кампания, и правоохранительные органы должны с этим разобраться", - сказал Черненко.

По его словам, в Киеве КИУ все чаще фиксирует факты попыток подкупа избирателей, которым предлагают за голос по 200 грн или оказывают бесплатные услуги, организуют развлекательные и туристические мероприятия. В частности, сообщил Черненко, подобные факты были выявлены в 58-м и 11-м избирательных округах.

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"Несмотря на инфляцию и рост курса доллара, цены за голос остались на уровне 2012 года, который должен быть обидным для киевлян", - пошутил Черненко.

Он отметил, что в КИУ большую обеспокоенность вызывает ситуация с выборами городского головы Одессы. Председатель КИУ отметил, что, несмотря на предостережения, Центризбирком по каким-то причинам не прислушивался к советам КИУ и не изменил состав горизбиркома Одессы, оставив тот же состав, который был на выборах 2012 года и к которому есть много вопросов.

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По словам Черненко, ненадлежащим образом ведут себя и кандидаты в мэры Одессы, которые начали «пиариться на фоне событий 2 мая и поливать грязью оппонентов». «То есть Одессу можно назвать столицей черного пиара, направленного, в первую очередь, против кандидата Эдуарда Гурвица», - сказал Черненко. Он также подтвердил информацию о наличии у кандидата в мэры Одессы Геннадия Труханова российского паспорта и призвал ЦИК и правоохранительные органы обратить на это внимание, ведь, по украинскому законодательству, гражданин Украины не может иметь двойного гражданства.