Боевики захватили ОИК в Шахтерске

Окружную избирательную комиссию №55 в Шахтерске, что на Донетчине, захватили вооруженные люди.

Эту информацию "Украинской правде" подтвердил пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко.

"По состоянию на 11:30 окружная избирательная комиссия №55 с центром в городе Шахтерск была захвачена вооруженными людьми. По состоянию на сейчас члены комиссии не могут выполнять свои обязанности", - сообщил он.

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Отвечая на вопрос, есть ли информация о пострадавших членов комиссии, он сказал, что такой информации нет, а потому скорее всего, пострадавших нет.

Как известно, террористы пытаются сорвать проведение президентских выборов в Украине, в частности на востоке Украины.

В Луганске сепаратисты похитили председателя Окружной избирательной комиссии №106 в Октябрьском районе города, председателя ОИК №105 тоже пытались похитить.

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Ранее сообщалось, что сепаратисты захватили две ОИК в Луганской области - 111 в Антраците и 109 в Красном Луче.

В Донецкой области также было захвачено два участка - 42 в самом городе и 48 в Краматорске.