Le Monde: Ситуация в Украине остается неопределенной за неделю до выборов

В статье под названием «Ситуация в Украине остается неопределенной за неделю до выборов» в газете Le Monde сообщается о том, что в субботу 17 мая Центральная избирательная комиссия призвала киевские власти как можно быстрее возобновить контроль над восточными областями, которые были захвачены вооруженными пророссийскими сепаратистами. В свою очередь, российские лидеры иронично высказались по поводу «демократичности» выборов, которые проводятся «под звуком пушечных выстрелов», критикуя военную операцию Киева.

Круглый стол без сепаратистов

Киевские власти начали проведение антитеррористической операции еще 13 апреля. Но правительству, рожденному в феврале на баррикадах Майдана, не удалось вернуть контроль над Донецкой и Луганской областями военным путем, поэтому оно решило использовать другую тактику, организовав «круглые столы» для того, чтобы установить диалог с украинцами из восточных регионов.

После того как первый раунд переговоров, который состоялся в Киеве в среду, превратился в «диалог глухих», главные министры, два экс-президента Украины, парламентарии и церковные лидеры встретились в субботу в Харькове. Также как и в Киеве, сепаратистов за круглый стол не пригласили. На нем присутствовали политики, которые выступают за тесное сотрудничество с Москвой, но они не представляют интересы Донецка и Луганска, где сепаратисты часто называют их «предателями».

Накануне, президенты Барак Обама и Франсуа Олланд пригрозили президенту России Владимиру Путину новыми санкциями. «Россию ожидают значительные дополнительные затраты, если она будет продолжать свою провокационную и дестабилизирующую политику», – предупредили они. Вашингтон и Брюссель уже ввели беспрецедентные дипломатические и экономические санкции против российских компаний и десятков россиян.

Два миллиона избирателей могут быть лишены возможности проголосовать

Так как день выборов приближается, Центральная избирательная комиссия забила тревогу. В субботу представители ЦИК заявили, что они не могут подготовить и организовать выборы из-за «противоправных действий посторонних», имея ввиду вооруженных пророссийских сепаратистов в Донецкой и Луганской областях, которые провозгласили 13 мая их «суверенитет» после проведения референдумов о независимости, непризнанных международным сообществом.

Почти два миллиона избирателей в Восточной Украине могут быть лишены возможности проголосовать 25 мая, если правительству не удастся обеспечить безопасность. ЦИК привела в пример несколько случаев того, что на окружных избирательных участках безопасность работников не гарантируется, члены комиссий получают угрозы, на них оказывают физическое давление».

По данным недавнего опроса, только треть избирателей на востоке Украины готова голосовать. Прозападный миллиардер Петр Порошенко считается фаворитом.

«Ухудшение» ситуации с соблюдением прав человека

В пятницу представители ООН сделали тревожный отчет об «ухудшении» ситуации с соблюдением прав человека на востоке Украины, в котором перечислены случаи пыток, убийств, похищения людей и запугивания местных политиков и журналистов.

По словам заместителя генерального секретаря ООН Ивана Симоновича, 127 человек, среди которых украинские военные, пророссийские сепаратисты, мирные граждане, погибли во время «жестоких столкновений» между сепаратистами и украинской армией, которая уже месяц безуспешно пытается восстановить контроль над восточными регионами. Москва раскритиковала доклад ООН, обвинив его авторов в том, что они выполняли «политическое задание с целью «отмыть» киевские власти».

Газпром не будет сокращать поставки газа в ЕС через Украину

Газпром не будет сокращать поставки газа в ЕС через Украину. Так пообещал глава российской компании в субботу, гарантируя, что Газпром сделает все возможное, чтобы гарантировать, что европейские потребители не будут зависеть от споров между Москвой и Киевом. «На российско-украинскую границу мы предоставим столько газа, сколько европейские страны должны получить, сколько Украина должна транспортировать», – добавил он.

Газовый гигант предупредил Киев, что может сократить поставки газа с 3 июня, если бывшая советская республика не оплатит счет за июнь, который составляет 1,66 млрд долл., в соответствии с новым правилом предоплаты за поставки. Угроза Москвы вызвала беспокойство в странах ЕС по поводу того, что это может повлиять на поставки газа в Европу, которая импортирует четверть своего газа из России, почти половина которого транспортируется через Украину.