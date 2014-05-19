Разрушение дома в Николаеве из-за взрыва газа вызвано слабостью конструкций - ГСЧС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Григорий Марченко.

По его словам, во время разборки завалов двух подъездов 10-этажки спасатели обнаружили, что толщина арматуры бетонных плит, из которых построен дом, всего лишь 5 мм, тогда как обычно бетонные панели армированы более толстой арматурой - 10-12 мм

Кроме того, выяснилось, что в некоторых разрушенных квартирах была осуществлена перепланировка с разрушением несущих стен.

Как заявил Марченко, обвал строительных конструкций с верхних этажей вплоть до подвала обусловлен этими двумя факторами.

Также он добавил, что дом был построен 27 лет назад.

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Как сообщал УНИАН, в Николаеве 12 мая около 13.00 произошел взрыв в 4-подъездном жилом 10-этажном доме. На момент прибытия подразделений оперативно-спасательной службы были разрушены несущие конструкции с 8-го по 10-й этажи третьего и четвертого подъездов, в которых проживали 213 человек.

В результате взрыва погибли семь человек.

При расследовании причин взрыва милиция назначила более 10 экспертиз.