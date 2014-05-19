Волынского журналиста Шаповала освободили из плена на Донетчине

Журналист ВолиньPost Сергей Шаповал в воскресенье 18 мая сумел освободиться из плена донецких сепаратистов и прибыл в Киев.

Об этом Шаповал сообщил по телефону, пишет ВолиньPost.

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По его словам, все три недели своего плена он находился в Донецке: его держали в комнате в помещении Донецкой облгосадминистрации.

Шаповал сообщил также, что его пытали и допрашивали.

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«Мне удалось освободиться благодаря вмешательству некоторых политиков. Меня самолетом доставили из Донецка в Киев», - сказал Шаповал.