Волынского журналиста Шаповала освободили из плена на Донетчине
11:04, 19 мая 2014Политика
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Шаповал сообщил, что его три недели держали в Донецкой ОГА, где пытали и допрашивали.
На Донетчине продолжается террор / REUTERS
Журналист ВолиньPost Сергей Шаповал в воскресенье 18 мая сумел освободиться из плена донецких сепаратистов и прибыл в Киев.
Об этом Шаповал сообщил по телефону, пишет ВолиньPost.
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По его словам, все три недели своего плена он находился в Донецке: его держали в комнате в помещении Донецкой облгосадминистрации.
Шаповал сообщил также, что его пытали и допрашивали.
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«Мне удалось освободиться благодаря вмешательству некоторых политиков. Меня самолетом доставили из Донецка в Киев», - сказал Шаповал.
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