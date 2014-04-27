В Славянске пропал журналист «ВолиньPost»

В Славянске в субботу, 26 апреля, исчезла связь с журналистом «ВолиньPost» Сергеем Шаповалом.

Об этом сообщает «Телекритика» со ссылкой на сестру корреспондента, журналистку Екатерину Шаповал.

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По ее словам, Шаповал освещал ситуацию в Харькове, после чего сообщил друзьям, что отправился в Славянск. Начиная с 15-и часов он не отвечал на телефонные звонки жены. Около 21.00 телефонная связь оборвалась с ним вообще.

Как сообщал УНИАН, за последние несколько дней в Донецкой области было взято в заложники несколько журналистов. 13 апреля в Славянске неизвестные захватили в собственной квартире общественного журналиста Артема Дейнегу, который вел трансляцию штурма местного участка СБУ. 16 апреля в Славянске сепаратисты похитили журналиста Сергея Лефтера, наблюдателя фонда «Открытый диалог». 21 апреля были задержаны иностранные журналисты Поль Гого и Коссимо Аттанасио, а также белорусский корреспондент газеты «Новый час» Дмитрий Галко. Позже их отпустили.

22 апреля стало известно, что в Славянске взяли в заложники журналиста американского издания Vice Саймона Островского, которого освободили 24 апреля. А 23 апреля стало известно, что в Горловке исчез журналист из Коломыи Евгений Гапич. Через три дня плена, 25 апреля его также отпустили. 25 апреля вечером в Славянске неизвестные захватили внештатного корреспондента телеканала ZIK из Львова Юрия Лелявского.