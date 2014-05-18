На Луганщине террористы обстреляли трансформаторы, остановив работу ферросплавного завода

Боевики обстреляли трансформаторы и обесточили Стахановский ферросплавный завод.

Об этом сообщается на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

"Ночью, около трех ночи, вооруженные террористы ворвались на территорию ПС Алмазная. Нападавшие обстреляли из автоматов два трансформатора, в результате чего возник пожар. Работники электростанции были вынуждены полностью прекратить электроснабжение, чтобы не допустить распространения огня", - говорится в сообщении.

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Вследствие обесточивания была полностью остановлена работа Стахановского завода ферросплавов (6 действующих печей). Как отметил заместитель Министра энергетики и угольной промышленности Украины Вадим Улида, сейчас продолжается ликвидация последствий пожара на ПС Алмазная и возобновление энергоснабжения на ферросплавном заводе.