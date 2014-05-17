Украина обратится с исками во все международные суды по аннексии Россией Крыма - Порошенко

Об этом сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске сообщил кандидат в Президенты Украины Петр Порошенко.

«Мы должны сформировать очень жесткую профессиональную юридическую, экономическую, безопасность, социальную позицию в отношении Крыма. Будет подготовлено большое количество, с фантастической перспективой судебных исков во все международные инстанции, начиная с Международного суда ООН, завершая Международным судом по правам человека, начиная с международного суда из Стокгольмского арбитража по «Чорноморськнафтогазу» и завершая Морским арбитражем по щельфу. Это будет твердая, жесткая юридическая позиция, что заставит Россию заплатить за эту авантюру», - заявил Порошенко.

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По его словам, «никто сейчас не может обещать, что мы силой оружия или иными силами освободим Крым». Порошенко отметил, что это задача на месяцы или даже на годы. В то же время, он подчеркнул , крымский вопрос будет приоритетом в украино-российских отношениях наравне с энергетической безопасностью.

Порошенко также сообщил, что в случае его избрания Президентом , в новом правительстве будет министерство по вопросам Крыма. Политик не исключил, что должность министра будет предложен представителю крымских татар.