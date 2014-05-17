Третий круглый стол нацединства пройдет 21 мая в Черкассах - Кравчук

Третье заседание Всеукраинского круглого стола национального единства состоится в среду, 21 мая, в Черкассах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после заседания круглого стола в Харькове сказал журналистам его модератор первый президент Украины Леонид Кравчук.

Он выразил удовлетворение результатами проведения круглого стола в Харькове, отметив его открытость и наличие представителей оппозиции и восточных регионов.

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“Доволен. Мы совершенствуем работу. Этот круглый стол более открытый, более дискуссионный. Были представители от оппозиции, от регионов, от Луганской области, в частности”, - сказал Кравчук.

Он обратил внимание на то, что в Харькове было озвучено большое количество дискуссионных вопросов, и “все это будет оценено, взято в обработку документов”.

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Кравчук отметил, что во время харьковского круглого стола также было обращено внимание на два документа, подготовленные по результатам киевского круглого стола: проект изменений к Конституции и законы о децентрализации власти. Первый президент также отметил положительный момент в том, что по результатам харьковского круглого стола принят во внимание меморандум о взаимопонимании, который предложил депутат и бизнесмен Вадим Новинский.