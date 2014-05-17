Нельзя допустить разрушения социального мира на востоке - Королевская

«Стороны противостояния должны принять все возможные меры, чтобы не пострадали наиболее уязвимые категории граждан. Люди должны в полном объеме получать социальную защиту, предусмотренную государством. Нельзя допустить, чтобы этот вопрос вышел из-под контроля», - отметила экс-министр социальной политики.

Наталия Королевская отметила, что к ней поступают десятки обращений от пенсионеров из Донецкой и Луганской области, которым из-за происходящих событий не выплачивают пенсию. С аналогичными проблемами столкнулись и люди с особыми потребностями из Луганской области. По словам Наталии Королевской, для простых донбассовцев их скромные пенсии и социальные пособия - единственный источник дохода.

«В Донецкой области проживает 1 млн. 400 тыс. пенсионеров и 266 тыс. инвалидов. В Луганской области - 740 тыс. пенсионеров и 110 тыс. инвалидов, из которых 7 тыс. – дети. Если начнутся системные сбои выплат, пострадают миллионы людей. Этого нельзя допустить ни в коем случае. Это может разрушить социальный мир и окончательно дестабилизировать ситуацию», - считает Наталия Королевская.

Она подчеркнула, что это не нормально, когда пенсии и социальные выплаты в «горячие точки» доставляют на БТРах, поскольку обычные люди становятся заложниками политических противостояний.