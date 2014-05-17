Нельзя допустить разрушения социального мира на востоке - Королевская
Стороны вооруженного конфликта на востоке должны приложить все усилия для сохранения социальной защиты граждан, гарантированной государством. Об этом заявила Наталия Королевская.
«Стороны противостояния должны принять все возможные меры, чтобы не пострадали наиболее уязвимые категории граждан. Люди должны в полном объеме получать социальную защиту, предусмотренную государством. Нельзя допустить, чтобы этот вопрос вышел из-под контроля», - отметила экс-министр социальной политики.
Наталия Королевская отметила, что к ней поступают десятки обращений от пенсионеров из Донецкой и Луганской области, которым из-за происходящих событий не выплачивают пенсию. С аналогичными проблемами столкнулись и люди с особыми потребностями из Луганской области. По словам Наталии Королевской, для простых донбассовцев их скромные пенсии и социальные пособия - единственный источник дохода.
«В Донецкой области проживает 1 млн. 400 тыс. пенсионеров и 266 тыс. инвалидов. В Луганской области - 740 тыс. пенсионеров и 110 тыс. инвалидов, из которых 7 тыс. – дети. Если начнутся системные сбои выплат, пострадают миллионы людей. Этого нельзя допустить ни в коем случае. Это может разрушить социальный мир и окончательно дестабилизировать ситуацию», - считает Наталия Королевская.
Она подчеркнула, что это не нормально, когда пенсии и социальные выплаты в «горячие точки» доставляют на БТРах, поскольку обычные люди становятся заложниками политических противостояний.