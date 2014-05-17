Меджлис пожаловался "прокурору" Крыма на Аксенова

"В случае сохранения запрета на проведение траурного митинга, крымские татары все равно могут выйти на площадь", - заявил он на пресс-конференции в Симферополе, передают "Вести".

Чубаров также продемонстрировал журналистам указ Владимира Путина о реабилитации народов Крыма от 21 апреля, в котором есть норма для власти содействовать проведению траурных мероприятий 18 мая и заявил, что таким образом указ Аксенова противоречит данному закону президента РФ.

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"Я жду решений прокуратуры России, коль уж она контролирует эту территорию", - заявил лидер Меджлиса.

Он также сказал, что запрет уже обсуждается в ряде международных организаций, в частности в ОБСЕ и ООН.

Ранее исполняющий обязанности главы аннексированного Крыма Сергей Аксеновподписал указ о запрете проведения всех массовых мероприятий до 6 июня, в том числе и траурного митинга 18 мая.