Меджлис пожаловался "прокурору" Крыма на Аксенова
Глава Меджлиса Рефат Чубаров просит прокурора Крыма Наталью Поклонскую проверить соответствие закону указ главы аннексированного Крыма Сергея Аксенова, запрещающий проведение общекрымского траурного митинга в Симферополе 18 мая.
"В случае сохранения запрета на проведение траурного митинга, крымские татары все равно могут выйти на площадь", - заявил он на пресс-конференции в Симферополе, передают "Вести".
Чубаров также продемонстрировал журналистам указ Владимира Путина о реабилитации народов Крыма от 21 апреля, в котором есть норма для власти содействовать проведению траурных мероприятий 18 мая и заявил, что таким образом указ Аксенова противоречит данному закону президента РФ.
Читайте такжеДжемилев не поедет в Крым из-за угрозы открытых противостояний
"Я жду решений прокуратуры России, коль уж она контролирует эту территорию", - заявил лидер Меджлиса.
Он также сказал, что запрет уже обсуждается в ряде международных организаций, в частности в ОБСЕ и ООН.
Ранее исполняющий обязанности главы аннексированного Крыма Сергей Аксеновподписал указ о запрете проведения всех массовых мероприятий до 6 июня, в том числе и траурного митинга 18 мая.