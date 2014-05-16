В Луганске исчез журналист

Как сообщает редакция газеты, журналист исчез сутки назад.

По сообщению «Недели плюс», в среду, 14 мая, около 23.00 Владимир Старцев, житель Луганска, 1968 года рождения, вышел из дома в квартале Шевченко (где он был в гостях), намереваясь идти домой.

«Домой не пришёл. Примерно в это время у него отключились оба мобильных телефона. С тех пор они выключены, однако несколько раз в 20.21 15 мая и в 2.44 16 мая один из номеров включался и сразу же выключался. Поиск Старцева по больницам результата не дал», - сказано в сообщении.

Также сообщается, что есть основания полагать, что исчезновение Старцева связано с его профессиональной деятельностью.

По словам коллег, журналиста ищет алчевская милиция, а также Ленинский РОВД, куда заявления о пропаже написала мать журналиста.