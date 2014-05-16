Суд подтвердил законность временного отключения российских телеканалов в Украине

В частности, как сообщает пресс-служба Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, суд отказал в отмене предыдущих постановлений Окружного административного суда г. Киева по решению вопроса обеспечения иска путем временного прекращения ретрансляции российских каналов.

Как отмечается в сообщении, продолжается рассмотрение Окружным административным судом г. Киева иска Национального совета к ООО «Торсат» о признании не соответствующими законам Украины и Европейской конвенции о трансграничном телевидении четырех иностранных программ «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-планета», «Россия-24», «НТВ-мир».

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Представители российских телеканалов, которые выступают третьими лицами процесса, подали апелляционные жалобы в Киевский апелляционный административный суд на постановление об обеспечении иска от 25 марта и на постановление об отказе в отмене мероприятий обеспечения иска от 15 апреля.

14 мая Апелляционный суд отказал представителям третьих лиц в отмене мероприятий обеспечения иска и оставил в силе постановление от 25 марта.

Также представители третьих сторон в который раз обращались с ходатайством об отводе состава судей, в котором им было отказано.

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15 мая апелляционный суд отказал в отмене постановления Окружного административного суда г. Киева от 15 апреля, которым представителям третьих лиц было отказано в удовлетворении ходатайства об отмене мероприятий обеспечения иска. Стоит отметить, что на этом заседании в апелляционной инстанции впервые присутствовали российские представители Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании – «Россия-24», «РТР-планета».