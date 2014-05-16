Сегодняшнее заседание ВР завершилось
14:16, 16 мая 2014Политика
0
Заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Кошулинский закрыл сегодняшнее заседание парламента.
Рада закончила работу / Фото: УНІАН
Как передает корреспондент УНИАН, ближе к завершению работы в сессионном зале оставалось лишь около 10 депутатов.
Перед этим депутаты не смогли рассмотреть законопроект относительно моратория на принудительную реализацию жилья, из-за отсутствия в сессионном зале докладчика по этому вопросу.
Также без проведения голосования депутаты рассмотрели законопроект, который касался оплаты работы в праздничные и нерабочие дни.
Читайте такжеРада отказалась вводить нагрудные знаки для сотрудников МВД
После завершения рассмотрения законопроектов депутаты выступили в разделе “разное”.
Кошулинский напомнил, что следующее заседание состоится во вторник, 20 апреля, в 10.00.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter