Сегодняшнее заседание ВР завершилось

Как передает корреспондент УНИАН, ближе к завершению работы в сессионном зале оставалось лишь около 10 депутатов.

Перед этим депутаты не смогли рассмотреть законопроект относительно моратория на принудительную реализацию жилья, из-за отсутствия в сессионном зале докладчика по этому вопросу.

Также без проведения голосования депутаты рассмотрели законопроект, который касался оплаты работы в праздничные и нерабочие дни.

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После завершения рассмотрения законопроектов депутаты выступили в разделе “разное”.

Кошулинский напомнил, что следующее заседание состоится во вторник, 20 апреля, в 10.00.