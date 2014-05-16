В центре Донецка сепаратисты установили блокпосты

Территория огорожена от управления МЧС в Донецкой области до станции переливания крови сообщают "Муниципальная газета".

В сообщении сказано, что также перегорожен участок возле местного отделения СБУ. Блокпост представляет собой бетонные блоки, выстроенные стеной, охраняется двумя мужчинами с автоматами, со стороны улицы Щорса и Розы Люксембург, соответственно.

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Движение по данному участку дороги происходит в объезд, машины на данном блокпосту пока не досматривают.