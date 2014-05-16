В Луганске террористы похитили главу окружизбиркома
12:22, 16 мая 2014Политика
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Ночью боевики приходили к нему домой, но там его не нашли.
Террористы самопровозглашенной ДНР пытаются сорвать ход выборов президента Украины / REUTERS
В Луганске террористы похитили главу ОИК №106. Об этом на своей странице в Facebook написал Глава Комитета избирателей Украины – Александр Черненко.
"Луганск. Голову ОВК106 вчера похитили и увезли в здание СБУ", - сообщил он.
Вместе с тем, сообщается, что боевики ночью выламали дверь в помещение ОИК 105.
Напомним, вчера в Краматорске боевики похитили главу окружкома. А в Антраците казаки закрыли избирательный участок.
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