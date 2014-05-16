В Луганске террористы похитили главу окружизбиркома

В Луганске террористы похитили главу ОИК №106. Об этом на своей странице в Facebook написал Глава Комитета избирателей Украины – Александр Черненко.

"Луганск. Голову ОВК106 вчера похитили и увезли в здание СБУ", - сообщил он.

Вместе с тем, сообщается, что боевики ночью выламали дверь в помещение ОИК 105.

Напомним, вчера в Краматорске боевики похитили главу окружкома. А в Антраците казаки закрыли избирательный участок.