Террористы безрезультатно атакуют посты сил АТО в Славянске

Террористы продолжают совершать коварные набеги и обстреливать позиции силовиков, которые принимают участие в Антитеррористической операции. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

"Вчера украинские силовики развернули еще два поста в Славянске", - сказано в сообщении.

Как отметили в ведомстве, за вчерашний день террористы трижды пытались атаковать позиции украинских силовиков:

в Славянске боевики обстреляли блокпост возле телебашни из вооружения БМД-2 и стрелкового оружия, используя в качестве прикрытия железнодорожные вагоны. Десантники Вооруженных Сил Украины открыли огонь. В результате противостояния сепаратистские силы отступили. Среди военнослужащих ВДВ потерь нет.

Позже террористы обстреляли блокпост возле поселка Семеновка. Во время противостояния украинские военнослужащие обнаружили позицию корректировщика огня противника. Это боевое столкновение также прошло без потерь.

Ближе к вечеру во время проведения разведки местности, вблизи блокпоста, контролируемого правительственными силами, террористы обстреляли из снайперских винтовок разведывательную группу. В ответ был открыт огонь из вооружения БТР-4 Национальной гвардией Украины. Среди силовиков потерь нет.

Напомним, как сообщал УНИАН ранее, под Донецком батальон добровольцев "Донбасс" разбил группу террористов.