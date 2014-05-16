Нового Президента будут избирать на 5 лет - Конституционный Суд
10:17, 16 мая 2014Политика
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Срок полномочий президента, которого украинцы будут избирать на внеочередных выборах 25 мая, составляет 5 лет.
Президента будут избирать на 5 лет - КС / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение сегодня обнародовал председатель Конституционного Суда Украины Юрий Баулин.
“Положение частей 1, 5 статьи 103 Конституции Украины необходимо понимать так, что президент Украины избирается гражданами Украины на внеочередных, как и на очередных выборах, сроком на пять лет”, - идет речь в решение КС, которое зачитал Баулин.
Читайте такжеКерри пригрозил России масштабными санкциями за срыв выборов в УкраинеОн также отметил, что решение КС является обязательным для выполнения на территории Украины, окончательным и не может быть обжаловано, а также подлежит опубликованию в “Вестнике Конституционного Суда Украины” и в других официальных изданиях Украины.
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