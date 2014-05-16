Нового Президента будут избирать на 5 лет - Конституционный Суд

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение сегодня обнародовал председатель Конституционного Суда Украины Юрий Баулин.

“Положение частей 1, 5 статьи 103 Конституции Украины необходимо понимать так, что президент Украины избирается гражданами Украины на внеочередных, как и на очередных выборах, сроком на пять лет”, - идет речь в решение КС, которое зачитал Баулин.

Читайте такжеКерри пригрозил России масштабными санкциями за срыв выборов в УкраинеОн также отметил, что решение КС является обязательным для выполнения на территории Украины, окончательным и не может быть обжаловано, а также подлежит опубликованию в “Вестнике Конституционного Суда Украины” и в других официальных изданиях Украины.