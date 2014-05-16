КИУ обнаружил, что в одной квартире Одессы зарегистрирован 81 избиратель

Как сообщили УНИАН в пресс-службе организации, этот факт удалось зафиксировать в квартире в одном из домов на ул. Пастера.

«Как столько граждан умещается в одной квартире, и придут ли они все на выборы - большой вопрос. Однако наши эксперты отмечают, что эта ситуация может свидетельствовать о попытке фальсификации выборов, когда граждан специально прописывают в квартирах населенного пункта, или чтобы они получили бюллетени на участке, или вместо них за ненадлежащими документами «специальные люди», которые находятся в сговоре с некоторыми членами участковых комиссий», - рассказали в пресс-службе КИУ.

Читайте такжеПрезидентские выборы 25 мая станут самыми дешевыми в истории относительно расходов кандидатов - ЦИКВ пресс-службе отметили, что КИУ обратился в орган ведения реестра избирателей по месту дислокации квартиры с рекомендацией проверить правомерность внесения прописанных в этой квартире граждан в список избирателей.

«В случае выявления нарушений, принять соответствующие меры для надлежащего обеспечения реализации избирательных прав граждан. С нами связался начальник Приморского органа ведения реестра избирателей Владимир Шудра. Он сообщил, что в телефонном режиме связался с миграционной службой, которая подтвердила, что в этой квартире официально зарегистрировано 81 человек. Впрочем, каким образом столько человек может проживать в одной квартире, там не уточнили», - рассказали в пресс-службе.