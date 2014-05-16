НАТО оставляет двери открытыми для Украины

Об этом в своем выступлении на Международной конференции по безопасности GLOBSEC 2014 в Братиславе заявил генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, сообщает ZN.UA.

"Мы будем углублять наши партнерские отношения с Украиной и другими нашими партнерами по НАТО. И держать нашу дверь открытой для тех стран, которые видят свое будущее в НАТО", - сказал Генсек НАТО.

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Рассмуссен НАТО отметил, что "в условиях российской агрессии", альянс должен придерживаться принципа, что каждая страна должна иметь право на собственное будущее, в том числе и в отношениях с НАТО.