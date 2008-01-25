Тимошенко намерена окончательно запугать инвесторов?
Премьер лично впишет одну фразу во все договоры
В случае не выполнения инвесторами условий приватизационного договора, предприятия будут возвращать в государственную собственность без компенсации внесенных инвестиций.
Об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила в интервью украинскому изданию «Корреспондент» (№3).
«Я лично вписываю только одну фразу в эти договоры. Одну! Если не выполнены все условия этого договора, то это предприятие возвращается назад в государственную собственность без возврата внесенных сумм инвестиций», - сказала премьер-министр.
По ее мнению, отдавая предприятия в руки частных собственников путем конкурентной приватизации, «невозможно и неправильно это делать без каких-либо условий и без серьезной регуляции».
При этом, по словам премьера, первая часть договора должна включать в себя инвестиционную политику развития предприятия, вторая часть - «сильный блок, который посвящен социальным проблемам». Написание третьего блока договора она предлагает отдать в руки местному самоуправлению. Особенно это касается стратегических предприятий - энергетики, недр и пр. «Моя концепция такова: создаем интеллектуально сильные договоры о приватизации», - отметила она.