Тимошенко намерена окончательно запугать инвесторов?

В случае не выполнения инвесторами условий приватизационного договора, предприятия будут возвращать в государственную собственность без компенсации внесенных инвестиций.

Об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила в интервью украинскому изданию «Корреспондент» (№3).

«Я лично вписываю только одну фразу в эти договоры. Одну! Если не выполнены все условия этого договора, то это предприятие возвращается назад в государственную собственность без возврата внесенных сумм инвестиций», - сказала премьер-министр.

По ее мнению, отдавая предприятия в руки частных собственников путем конкурентной приватизации, «невозможно и неправильно это делать без каких-либо условий и без серьезной регуляции».

При этом, по словам премьера, первая часть договора должна включать в себя инвестиционную политику развития предприятия, вторая часть - «сильный блок, который посвящен социальным проблемам». Написание третьего блока договора она предлагает отдать в руки местному самоуправлению. Особенно это касается стратегических предприятий - энергетики, недр и пр. «Моя концепция такова: создаем интеллектуально сильные договоры о приватизации», - отметила она.