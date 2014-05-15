Россия сама себя накажет за аннексию Крыма. Рублем

Россия рассчитается с Украиной за аннексию Крыма, или, что более точно – за имперские амбиции Путина – миллиардными суммами. Причем, эта расплата не будет иметь никакого отношения к «легким» санкциям Запада, это будет реальным результатом международной судебной практики – за все украденное нужно платить. «Экспроприация» украинских госкомпаний не пройдет даром для Кремля. И начало этому положено.

«Россия аннексировала Крым. Россия захватила украинскую собственность стоимостью в десятки или даже сотни миллиардов долларов, включая государственную компанию «Черноморнефтегаз». Она украла свыше 2 миллиардов кубометров украинского газа. Она украла нефтедобывающие поля, компании, оффшорные вышки и те, которые на суше. Мы по этому поводу встретимся с Россией в суде», - заявил премьер-министр Арсений Яценюк.

Слова не расходятся с делом. Украинской властью подготовлен иск в Международный арбитражный суд в Стокгольме относительно экспроприации Россией крупнейшей нефтегазовой компании «Черноморнефтегаз», потеря которой для энергетического сектора нашей страны стала самой ощутимой. Предприятие – единственное в Украине, которое самостоятельно проводило разведку, освоение и разработку месторождений нефти и газа на шельфах Черного и Азовского морей, осуществляло добычу сырья, его транспортировку и хранение. В перспективе разработка Черноморского шельфа могла принести Украине энергетическую независимость.

На балансе «Черноморнефтегаза» находятся 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Рыночная стоимость компании, которая является для РФ одним из самых лакомых объектов в Крыму, оценивается в свыше 2 млрд долларов. И у России нет никаких оснований не платить по счетам, особенно с учетом реакции международного сообщества.

Но главное в ином – платить России придется за то, что ей в рабочем состоянии не нужно. Иначе предприятие давно было бы реприватизировано, и тогда вернуть хоть что-то для Украины не было бы реальностью.

«Газпром» до сих пор не делает никаких попыток приобрести «Черноморнефтегаз». Об этом заявил на пресс-конференции в Симферополе Андрей Ильин, директор компании. Промедление российского газового монополиста можно объяснить тем, что ему и не надо развивать добычу топлива на украинских морских шельфах, ему необходимо просто утопить конкурента. Но в этом случае «Черноморнефтегаз» ждет полная остановка. Дотированное украинским государством предприятие не сможет оставаться на плаву, а самому Крыму такие «инвестиции» не по карману. Работники «Черноморнефтегаза» уже ощутили на себе падение зарплат, что стало следствием снижения компанией добычи топлива, «замораживания» разведки новых месторождений. То есть, «Газпром» идет к намеченной цели – уничтожению украинского конкурента. Поэтому сейчас как нельзя к месту международное разбирательство по поводу «Черноморнефтегаза».

Главный вопрос – когда расчет за столь лакомый для России конфискат состоится.

Скорее всего, разбирательства в суде затянутся на годы. Заведующий кафедрой международного права Института международных отношений Киевского университета имени Шевченко Александр Задорожный еще в преддверии аннексии Крыма заявлял УНИАН, что ситуация с расчетом Россией за такие действия упрощается, если Крым присоединяется к Российской Федерации, что и состоялось. «Между Украиной и Россией действует 407 договоров. В этой связи сохраняется международное правовое поле, что позволяет надеяться – национализация превратится в некую реквизицию с компенсацией. Как обычно, стоимость активов будет переведена в цену энергоносителей, если предположить, что такая ситуация вообще будет регулироваться. И это – идеальный вариант», - считает Задорожный.

То есть, у Украины сейчас есть реальная возможность финансово наказать Россию. И начало этому положено. А впереди еще уйма исков – за украденные крупнейшие солнечные и ветроэлектростанции, активы «Укрзализници», расположенные на территории Автономной Республики, предприятия национального оборонно-промышленного комплекса, санаторно-курортные объекты и прочие, прочие, прочие. Интересно – простые россияне готовы платить за то, что было украдено не ими, и частично украдено вообще с целью выбросить?..

Нана Черная