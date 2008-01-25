Погода на выходные

Завтра в Украине облачная погода с прояснениями. Небольшой мокрый снег и дождь. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла; в Крыму ночью 1-6° тепла, днем 4-9° тепла; в Карпатах ночью 5-8° мороза, днем 2-4° мороза.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 27 января в Украине пройдет снег, мокрый снег, в южной части дождь с переходом в мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед, метели (ночью в Крыму, днем в западных областях небольшой снег). Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с, на высокогорье Карпат, в Крыму и Приазовье местами 25-30 м/с. Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла (ночью в Карпатах до 6° мороза, днем в южной части до 6° тепла).

28 января небольшой снег (ночью в Крыму умеренные осадки). Ветер северо-западный, северный, 7-12 м/с. Температура в течение суток 0-5° мороза (ночью на севере Левобережья до 8° мороза, днем в южной части и на Закарпатье местами 1-3° тепла); в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем 1-6° мороза. На дорогах гололедица.

29-30 января в Украине без существенных осадков. Температура в восточной половине ночью 7-13° мороза, днем 0-6° мороза; на остальной территории ночью 2-8° мороза, днем от 3° мороза до 3° тепла (30 января в западных областях температура несколько повысится).

31 января в западной половине с постепенным распространением до 4 февраля на всю территорию Украины осадки и повышение температуры ночью до 0-6° мороза, на юге до 3° мороза - 3° тепла, днем до 0-5° тепла, на крайнем юге до 4-9° тепла (только 31 января в восточной половине преимущественно без осадков, температура существенно не изменится).

Завтра в Киевской области будет облачная погода с прояснениями. Небольшой мокрый снег и дождь. Ветер западный, 7-12 м/с, утром, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла.

27-28 января в столичной области облачно с прояснениями. 27 января снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, метели; ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 17-20 м/с (днем местами); температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла. 28 января небольшой снег; ветер северный, 7-12 м/с; температура в течение суток времени 0-5° мороза. На дорогах гололедица.

29-30 января без существенных осадков. Температура ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 3° тепла.

Завтра в Киеве сохранится облачная погода с прояснениями. Небольшой мокрый снег и дождь. Ветер западный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 2-4° тепла.

27-28 января в столице облачно с прояснениями. 27 января снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, метели; ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 17-20 м/с; температура в течение суток от 1° мороза до 1° тепла.

28 января небольшой снег; ветер северный, 7-12 м/с; температура ночью 3-5° мороза, днем 1-3° мороза. На дорогах гололедица.

29-30 января в Киеве без существенных осадков. Температура ночью 3-6° мороза, днем от 2° мороза до 1° тепла.