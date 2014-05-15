Славянск больше не перечисляет налоги в Киев - "мэр" Пономарев
Лидер сепаратистов, самопровозглашенный мэр Славянска Вячеслав Пономарев заявил, что город перестал перечислять налоги в Киев, отчисления идут только в Пенсионный фонд.
Об этом он сказал на пресс-конференции в среду, пишет РИА Новости.
По его словам, в ходе переговоров с представителями банков была достигнута договоренность, что банки будут заниматься инкассацией выручки и перевозкой средств в Славянск по выделенным коридорам для пополнения банкоматов.
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"Налоги в Киев уже не перечисляются, деньги перечисляются только в Пенсионный фонд", — сказал Пономарев.
Говоря о возможности переговоров с Киевом, Пономарев отметил, что диалог возможен только при условии вывода всех украинских войск и армейских частей с территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей.
"С Нацгвардией и "Правым сектором" ополчение разберется самостоятельно", — сказал он.