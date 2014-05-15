Славянск больше не перечисляет налоги в Киев - "мэр" Пономарев

Об этом он сказал на пресс-конференции в среду, пишет РИА Новости.

По его словам, в ходе переговоров с представителями банков была достигнута договоренность, что банки будут заниматься инкассацией выручки и перевозкой средств в Славянск по выделенным коридорам для пополнения банкоматов.

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"Налоги в Киев уже не перечисляются, деньги перечисляются только в Пенсионный фонд", — сказал Пономарев.

Говоря о возможности переговоров с Киевом, Пономарев отметил, что диалог возможен только при условии вывода всех украинских войск и армейских частей с территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

"С Нацгвардией и "Правым сектором" ополчение разберется самостоятельно", — сказал он.