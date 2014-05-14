Чтобы обеспечить спокойствие в день выборов, организуют мобильные группы

Волонтеры будут присутствовать в местах голосования независимо от политических предпочтений того или иного региона Украины. Такие группы будут следить, чтобы на участках не было провокаций и люди спокойно могли прийти и проголосовать. А также, чтобы предотвратить фальсификации.

Об этом рассказал Роман Зварыч, заместитель руководителя штаба Петра Порошенко по правовым вопросам.

"На фальсификации будут оперативно реагировать, но не будут подменять собой функции правоохранителей. Все - ради безопасности самих избирателей и защиты их волеизъявления - чтобы подсчет результатов голосования был объективным", - говорит Зварыч.

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"Программа, которую мы запускаем в день выборов, мы надеемся, мы уверены даже в том - даст возможность в полной мере обеспечить объективные, справедливые результаты, которые были зафиксированы участковой избирательной комиссией. Чтобы на этапе перевозки или уже на этапе окончательных подсчетов на уровне окружных избирательных комиссий не происходили какие-то странные, придуманные изменения в этих протоколах", - объясняет Зварыч.

Напомним, что наибольшие проблемы в УИК сейчас зафиксированы в Донецкой области.