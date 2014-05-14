В Донецкой области сформированы менее половины УИК

Об этом сообщила на пресс-конференции в УНИАН координатор избирательных и парламентских программ Гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская.

«Больше всего проблем во время формирования УИК прогнозировано возникло в Донецкой и Луганской областях. Из 22 окружных избирательных комиссий Донецкой области лишь 10 полностью выполнили процедуры по образованию УИК. В то же время всего одна ОИК Луганской области не смогла сформировать УИК. К сожалению, насилие и запугивание членов избирательных комиссий в этих регионах усиливается», - сказала Айвазовская.

В то же время она отметила, что процедуры образования УИК на внеочередных выборах президента Украины в целом заслуживают положительной оценки.

В частности, наблюдается бесконфликтность и надлежащая организация процесса внесения представлений относительно кандидатур в состав УИК и проработки документов членами ОИК. «В отличие от предыдущих выборов, не выявлено массовых фактов внесения несколькими кандидатами на пост президента Украины одного и того же лица в состав УИК (так называемые «двойники»)», - сказала она.

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По информации Айвазовской, в целом доля отклоненных ОИК лиц составляет 0,7% от общего количества кандидатур, предложенных в состав УИК. «Этот показатель не высокий и свидетельствует о надлежащей подготовке документов кандидатами на пост президента Украины», - добавила Айвазовская.

По ее словам, в УИК больше всего представлены кандидаты на пост президента Украины Зорян Шкиряк, Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Николай Маломуж, Сергей Тигипко. Члены комиссий от этих кандидатов включены в состав более 80% УИК. Менее всего представлены в УИК кандидаты Вадим Рабинович, Василий Цушко, Юрий Бойко, Дмитрий Ярош, Ренат Кузьмин: на уровне от 0,4% (Рабинович) до 26% (Кузьмин).

«Причинами этого стало отсутствие значительной инициативы со стороны кандидатов в президенты обеспечивать организацию избирательного процесса и заполнить все предусмотренные законом квоты в избирательных комиссиях. А два кандидата – Валерий Коновалюк и Андрей Гриненко – не воспользовались возможностью принять участие в формировании УИК и не обеспечили ни одного представления», - сказала Айвазовская.

По ее словам, деятельность преступных группировок и пророссийски настроенных провокаторов на территории Донецкой и Луганской областей, многочисленные случаи запугивания членов избирательных комиссий, вооруженные нападения и противоправное вмешательство в деятельность ОИК серьезно дестабилизировали их роботу в этих регионах. Из 22 окружных избирательных комиссий Донецкой области лишь 10 комиссий полностью выполнили процедуры по образованию УИК (территориальные избирательные округа № 41, 45,46, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62). В Луганской области только ОИК № 108 не смогла сформировать УИК.

По информации «Опоры», по состоянию на 13 мая в Донецкой и Луганской областях усиливается преступное давление сепаратистских групп на членов избирательных комиссий с целью срыва досрочных выборов президента Украины.

Она отметила, что общественно-политическая и криминогенная ситуация в Донецкой и Луганской областях требует от органов государственной власти Украины применения нестандартных подходов к обеспечению избирательных прав граждан и адекватного учета аспектов безопасности проведения голосования, а также разработки и воплощения целого комплекса мероприятий для гарантирования безопасности участникам избирательного процесса и работы избирательных комиссий.