Ахметов готов работать с правительством Тимошенко

Совладелец «СКМ-холдинг» Ринат АХМЕТОВ готов рассказать, как удержать инфляцию, которая может возникнуть в связи с выплатами гражданам компенсаций за обесцененные вклады.

Об этом он сказал в интервью УНИАН.

Р.АХМЕТОВ считает реальным не допустить возникновения в Украине высокого уровня инфляции. В тоже время он отметил, что не знает, как будет действовать правительство Юлии ТИМОШЕНКО.

«Я не работаю в правительстве, но если правительство будет заинтересовано в том, чтобы мы дали свои рекомендации, мы обязательно это сделаем», - сказал Р.АХМЕТОВ.

Бизнесмен сказал, что имеет идеи, которыми готов поделиться.

Говоря об украинской ланч-конференции на тему «Украина. Что дальше?», в котором он принимает участие, Р.АХМЕТОВ сказал, что ожидает, чтобы в Украине установилась политическая, экономическая и социальная стабильность.

Он также выразил уверенность, что, несмотря, на экономический спад в мировой экономике, инвесторы будут приходить в Украину.