Четверо жителей Крыма пытались перевезти на материковую Украины 1,3 млн гривен

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины, перевезти средства с полуострова на материковую часть Украины пытались четверо жителей полуострова. Читайте такжеИз Крыма пытались ввезти на материк 20 комплектов камуфляжа с эмблемами британской армии

Все они почти одновременно следовали на материковую Украину в автомобилях «Шевроле», «Форд», «Шкода» и «Рено». В своих транспортных средствах они перевозили от 200 тысяч до 600 тысяч гривень. В целом пограничники и представители СБУ и таможни, которые присоединились к досмотру, достали из машин 1,3 миллиона гривень.

В настоящее время выясняются детали происхождения этих средств и для чего они предназначались.