Раненые в Мариуполе бойцы уверены, что в них стреляли профессионалы

Одного приняли в военном госпитале, еще пятью занимаются в областной клинической больнице имени Мечникова, говорится в сюжете ТСН

Корреспонденту удалось расспросить нескольких бойцов о том, что же на самом деле произошло возле горотдела Мариуполя 9-го мая.

Его ждали дома на Львовщине еще в начале апреля. Зато 9-го мая Роман, вместе с такими же солдатами-срочниками, которым отложили демобилизацию, отправился в Мариуполь. Они прибыли на подмогу местной милиции, их поддержки попросил ее руководитель. Колонну военных обстреляли еще на подходе к горотделу.

Две пули попали парню в ногу. Его командир, получил ранение в грудь. Сейчас они лежат в одной палате. Подполковник Нацгвардии просит не показывать его лица и о событиях 9-го мая говорит крайне неохотно.

В том, что бой возле горотдела не случайность, убежден офицер запаса Александр Кондрашин, доброволец батальона "Азов" и один из самых тяжелых пациентов у днепропетровских врачей.

Снайперская пуля попала ему в кость голени, сокрушив ее так, что мариупольские хирурги чуть не прибегли к ампутации.

Раненый воин уже в больнице пытался выяснить - кто же в него попал. Просматривал видео той бойни, которое есть в сети, и убедился - в него стрелял не самооборонец, а настоящий профессионал, который разбирается в специальной тактике.

Другие раненые ребята от общения с прессой отказываются, но за камерой подтверждают слова своих коллег. А еще просят передать благодарность мариупольским врачам, которые прорывались к ним сквозь агрессивную толпу.

Все расходы на лечение военных взяла на себя областная власть, а родственников раненых мужчин расселили у себя неравнодушные днепропетровцы.