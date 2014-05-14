Раненые в Мариуполе бойцы уверены, что в них стреляли профессионалы
В Днепропетровске будут лечить раненых во время перестрелки у мариупольского горотдела. Одного приняли в военном госпитале, еще пятью занимаются в областной клинической больнице имени Мечникова, говорится в сюжете ТСН. 19:30. Корреспонденту ТСН удалось расспросить нескольких бойцов о том, что же на самом деле произошло возле горотдела Мариуполя 9-го мая. Его ждали дома на Львовщине еще в начале апреля. Зато 9-го мая Роман, вместе с такими же солдатами-срочниками, которым отложили демобилизацию, отправился в Мариуполь. Они прибыли на подмогу местной милиции, их поддержки попросил ее руководитель. Колонну военных обстреляли еще на подходе к горотделу. Больше читайте здесь: http://ru.tsn.ua/ukrayina/ranenye-v-mariupole-boycy-uvereny-chto-v-nih-strelyali-nastoyaschie-professionaly-365325.html
Одного приняли в военном госпитале, еще пятью занимаются в областной клинической больнице имени Мечникова, говорится в сюжете ТСН
Корреспонденту удалось расспросить нескольких бойцов о том, что же на самом деле произошло возле горотдела Мариуполя 9-го мая.
Его ждали дома на Львовщине еще в начале апреля. Зато 9-го мая Роман, вместе с такими же солдатами-срочниками, которым отложили демобилизацию, отправился в Мариуполь. Они прибыли на подмогу местной милиции, их поддержки попросил ее руководитель. Колонну военных обстреляли еще на подходе к горотделу.
Две пули попали парню в ногу. Его командир, получил ранение в грудь. Сейчас они лежат в одной палате. Подполковник Нацгвардии просит не показывать его лица и о событиях 9-го мая говорит крайне неохотно.
В том, что бой возле горотдела не случайность, убежден офицер запаса Александр Кондрашин, доброволец батальона "Азов" и один из самых тяжелых пациентов у днепропетровских врачей.
Снайперская пуля попала ему в кость голени, сокрушив ее так, что мариупольские хирурги чуть не прибегли к ампутации.
Раненый воин уже в больнице пытался выяснить - кто же в него попал. Просматривал видео той бойни, которое есть в сети, и убедился - в него стрелял не самооборонец, а настоящий профессионал, который разбирается в специальной тактике.
Другие раненые ребята от общения с прессой отказываются, но за камерой подтверждают слова своих коллег. А еще просят передать благодарность мариупольским врачам, которые прорывались к ним сквозь агрессивную толпу.
Все расходы на лечение военных взяла на себя областная власть, а родственников раненых мужчин расселили у себя неравнодушные днепропетровцы.