ТИК сняла Оробец с выборов мэра столицы

Избирательная комиссия сняла ее кандидатуру с выборов . Мотивируют - нарушением закона. Мол, закон не позволяет идти в списке партии и в Киевсовет, и одновременно - как самовыдвиженец на пост мэра, сообщает ТСН.

Выяснилось это за день до окончания рассмотрения документов. Почему Оробец еще три недели назад зарегистрировали, члены комиссии однозначного ответа не дали. Говорят, должны анализировать все бумаги вручную, поэтому нарушение заметили только сейчас.

Саму Оробец такое решение возмущает, и она будет обжаловать его. Убеждает - ни одна норма закона не были нарушена.

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"Формальным основанием было то, что в мэры я иду как самовыдвиженец и как беспартийная возглавляю партийный список (ст.35). Снятие произошло в последний возможный день (древняя фишка - еще при Кучме так снимали). Та же участь постигла Ивана Салия - его тоже сняли, по его словам "за компанию" . Комиссия "не смогла обнаружить" эту роковую ошибку в документах и зарегистрировала меня 29 апреля. Теперь выполнила команду "снять", - написала Оробец на своей странице в Фейсбук.

По ее словам, она будет обжаловать решение ЦИК.