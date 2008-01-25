Нардепы решили, что работа - не волк
13:38, 25 января 2008Политика
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Из сессионного зала ушли все
Народные депутаты Украины ушли из сессионного зала Верховной Рады.
Как сообщает корреспондент УНИАН, представители всех 5 фракций покидают помещение парламента, поскольку сегодня пленарное заседание ВР так и не было открыто.
Утром представители фракции Партии регионов заблокировали работу парламента, требуя рассмотреть их постановление об обязательном проведении референдума не только относительно вступления Украины в НАТО, но и о присоединения страны к Плану действий относительно членства в НАТО.
Из-за этого председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК не смог открыть пленарное заседание.
В связи с блокированием также не была закрыта первая сессия ВР VI созыва.
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