ВР создала ВСК по расследованию событий, которые произошли в Одессе, Мариуполе, Красноармейске и других городах

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 263 народных депутата из 311, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением депутата от “Батькивщины” Андрея Иванчука и Партии регионов Вадима Новинского предусматривается определить основными заданиями ВСК получение полной и достоверной информации относительно обстоятельств убийств мирных граждан.Читайте такжеСтали известны имена 42 погибших в Одессе 2 мая - СМИ

Предусматривается утвердить состав ВСК в количестве 10 народных депутатов. В то же время председатель ВР Александр Турчинов отметил, что состав ВСК еще будет уточняться.

Председателем ВСК избран депутат от ПР Антон Киссе.

Срок деятельности ВСК - два месяца со дня принятия постановления. Отчет ВСК о выполненной работе предусматривается заслушать в ВР не позже 15 июня.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.