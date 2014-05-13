ВР создала ВСК по расследованию событий, которые произошли в Одессе, Мариуполе, Красноармейске и других городах
Верховная Рада поддержала постановление об образовании временной следственной комиссии парламента по расследованию фактов убийств мирных граждан в городах Одесса, Мариуполь и Красноармейск, а также в других городах на юге и востоке Украины (№4852).
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 263 народных депутата из 311, зарегистрированных в сессионном зале.
Постановлением депутата от “Батькивщины” Андрея Иванчука и Партии регионов Вадима Новинского предусматривается определить основными заданиями ВСК получение полной и достоверной информации относительно обстоятельств убийств мирных граждан.Читайте такжеСтали известны имена 42 погибших в Одессе 2 мая - СМИ
Предусматривается утвердить состав ВСК в количестве 10 народных депутатов. В то же время председатель ВР Александр Турчинов отметил, что состав ВСК еще будет уточняться.
Председателем ВСК избран депутат от ПР Антон Киссе.
Срок деятельности ВСК - два месяца со дня принятия постановления. Отчет ВСК о выполненной работе предусматривается заслушать в ВР не позже 15 июня.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.