Турчинов: С вооруженными преступниками, убивающими людей, диалог не ведут

И.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов заявляет, что с вооруженными преступниками, которые убивают людей, диалог не ведут.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВР.

«Украинская власть никогда не проводила карательные операции на востоке страны. Силовые структуры защищают жизнь и здоровье граждан в пределах антитеррористической операции, которая проводится против террористов, диверсантов и других преступников, которые убивают, пытают, похищают наших граждан», - сказал Турчинов, комментируя заявление президента России Владимира Путина.

Читайте такжеТурчинов обещает дать "достойный ответ" провокаторам, которые организуют столкновения на 9 мая

По словам Турчинова, цель власти - обеспечить стабильность и экономическое развитие демократической независимой Украины, «мир, спокойствие и безопасность украинцев». «Мы должны защитить территориальную целостность страны и освободить временно оккупированные территории», - отметил руководитель парламента, добавив, что украинская власть готова к диалогу с теми, кто хочет говорить и договариваться по поводу конкретных вопросов развития единой Украины.

Читайте такжеСНБО: украинская власть готова к мирному диалогу с сепаратистами Донбасса

«Мы готовы обсуждать эти вопросы с представителями местного самоуправления, с общественными активистами и предпринимателями Донецкой и Луганской областей, однако с вооруженными преступниками, на руках у которых человеческая кровь, цивилизованные государства разговор не ведут. В соответствии с законом их обезвреживают», - сказал он, подчеркнув, что под объявленную для жителей восточных регионов амнистию попадут только те, «кто добровольно сложит оружие и освободит помещение и кто не причастен к убийствам и другим тяжким преступлениям».