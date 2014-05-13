Сепаратисты в Мариуполе требуют отставки местного мэра - СМИ

Об этом сообщает сайт Мариуполя 0629.

В сообщении сказано, что во время встречи мэра Мариуполя Юрия Хотлубея, начальника горуправления милиции Олега Моргуна и директоров местных медпредприятий со студентами ПГТУ, в зал вошли сепаратисты от ДНР и потребовали дать им слово.

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Так, представительница пророссийских сил Инна заявила, что "мэр должен уйти в отставку". Так как, по мнению сепаратистов, "он прогульщик и не выполняет своих служебных обязанностей". На что Хотлубей ответил:

"Как я могу работать в горсовете, если вы его заблокировали?"

Далее разговор продолжался на повышенных тонах, и, вскоре было предложено пройти в деканат и там продолжать беседу, чтобы не подвергать опасности студентов.

Помимо этого, начальник местной милиции Олег Моргун, на вопрос сепаратистов о том, на чьей стороне находятся правоохранители, заявил, что "милиция с народом".