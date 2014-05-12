В Мариуполе фиксируются многочисленные факты мародерства – ОГА
00:10, 12 мая 2014Политика
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В Донецкой области в городе Мариуполе фиксируются многочисленные факты мародерства.
В Мариуполе фиксируются многочисленные факты мародерства / REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации.
«Город Мариуполь захлестнула волна мародерства. Грабятся магазины, кафе. Милиция на звонки жителей не реагирует», - сказано в сообщении.
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При этом отмечается, что для поддержания порядка группа «Метинвест» совместно с муниципальной милицией создала народные дружины из числа работников металлургических комбинатов.
В ОГА также сообщили, что после проведения АТО в Мариуполе 9 мая, «бойцы воинской части Национальной гвардии покинули место дислокации, чтобы уменьшить риск для жизни мирных жителей».
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